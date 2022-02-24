В Джанкойском районе Крыма зафиксировали несколько разрывов снарядов

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 февраля. /ТАСС/. Разрывы нескольких снарядов зафиксированы в четверг в Джанкойском районе Крыма, пострадавших нет, сообщил журналистам глава республики Сергей Аксенов.

"В Джанкойском районе, село Илюшино, несколько воронок возле жилых домов. Пострадавших нет, у нескольких домов повреждена кровля, выбиты окна", - сказал он.

Аксенов отметил, что сейчас ситуация в селе стабилизировалась, в течение суток будет восстановлена подача электроэнергии.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.