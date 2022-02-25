Ущерб почве от птицефабрики под Волгоградом оценили в 1,2 млн рублей

ВОЛГОГРАД, 25 февраля. /ТАСС/. Ущерб почве в 1,2 млн рублей причинен в результате деятельности "Птицефабрики "Волжская" в Волгоградской области. Компания вывозила отходы за пределы своего земельного участка, сообщает в пятницу управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям.

"АО "Птицефабрика "Волжская" осуществляет накопление отхода "помет куриный перепревший" не только на территории собственного шламоотвала, но и за его пределами на земельном участке, собственность на который не разграничена. <…> Осуществлен расчет вреда, причиненный почвам в результате порчи почв при их захламлении <...>, который составил - 1 224 000 рублей", - говорится в сообщении.

По данным управления Росприроднадзора, в ходе проверки также выяснилось, что у птицефабрики отсутствует декларация о воздействии на окружающую среду, согласованные мероприятия по уменьшению выбросов в периоды неблагоприятных метеорологических условий не соответствуют установленным требованиям программы производственного экологического контроля. Юридическое лицо, а также должностные лица организации привлечены к административной ответственности по ст. 8.1, 8.5, ч. 3 ст. 8.2 КоАП РФ. Общая сумма наложенных штрафов составила 470 тыс. рублей.