В Москве в квартире пятиэтажки произошел взрыв газа

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Взрыв газа произошел в квартире жилого пятиэтажного дома на третьем этаже на востоке Москвы, в результате пострадал один человек. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В 5-м проезде Подбельского, дом 4а, произошел хлопок газа в квартире на третьем этаже. Пострадал один человек", - сказал собеседник агентства.

Как сообщил источник ТАСС, в результате хлопка нарушено остекление. Причины произошедшего устанавливаются.

В префектуре Восточного административного округа Москвы ТАСС уточнили, что взрыв произошел в квартире дома 4а, корп. 3, в 5-м проезде Подбельского из-за нарушения жильцом правил эксплуатации газового оборудования. "В результате неосторожного обращения с газовым оборудованием пострадал один человек, он госпитализирован. Состояние несущих конструкций и инженерных систем дома не нарушено. Все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме", - отметил представитель властей.

Столичные следователи СК начали доследственную проверку по факту ЧП, сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК РФ Москвы Юлия Иванова.

"25 февраля в квартире жилого дома, расположенного по 5-му проезду Подбельского в городе Москве, произошел хлопок и частичное обрушение стен квартиры, - сообщила она. - Предварительно установлено, что в результате инцидента пострадал проживающий в квартире мужчина, который пытался покончить жизнь самоубийством. Он госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказывается помощь".

В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы города, выехали следователи и криминалисты ГСУ СК по Москве.