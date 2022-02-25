Ростехнадзор возбудил дело после ЧП на шахте "Обуховская" в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 февраля. /ТАСС/. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору возбудила административное дело после обрушения на шахте "Обуховская" в Ростовской области. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"Северо-Кавказским управлением Ростехнадзора возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ "Грубое нарушение требований промышленной безопасности". Эксплуатация вентиляционного штрека 401 шахты "Обуховская" будет приостановлена", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что инспекторы Ростехнадзора находятся на шахте, ожидая разрешения спасателей для спуска.

По данным региональных властей, инцидент произошел около 08:00 мск в пятницу на шахте АО "Шахтоуправление "Обуховская". При проведении подготовительных работ в штреке протяженностью 120 м произошло обрушение пород кровли на расстоянии 67 м от устья выработки. В результате обрушения образовался завал.

Источник ТАСС в экстренных службах ранее сообщил, что трое рабочих могут находиться под завалами. Позднее в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области сообщили, что горняки не пострадали.