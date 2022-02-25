В ДНР сообщили, что ВСУ нанесли удар ракетой "Точка-У" по Кировскому району Донецка

ДОНЕЦК, 25 февраля. /ТАСС/. Украинские силовики нанесли удар ракетой "Точка-У" по Кировскому району Донецка, где расположена нефтебаза. Об этом в пятницу сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"ВФУ (Вооруженные силы Украины - прим. ТАСС) применили по Кировскому району города Донецк управляемую ракету "Точка-У". Предположительно, целью удара была нефтебаза, расположенная примерно в 400 метров от места падения ракеты", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства.

Сообщается, что головная часть ракеты не сработала.