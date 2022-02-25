Жителя Коми осудили условно за организацию подпольной оружейной мастерской

СЫКТЫВКАР, 25 февраля. /ТАСС/. Ухтинский городской суд вынес обвинительный приговор причастному к организации подпольной мастерской по изготовлению оружия, его основных частей и боеприпасов, сообщила пресс-служба управления ФСБ России по Республики Коми.

"Житель Ухты признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 и ч. 1 ст. 223 УК России ("Незаконное приобретение, хранение и изготовление оружия") и приговорен к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года, штрафу в размере 100 тыс. рублей. Приговор суда вступил в законную силу", - говорится в сообщении.

В результате следственных и оперативных действий, проведенных сотрудниками УФСБ России по Республике Коми и МВД по Коми, у фигуранта изъято: две единицы короткоствольного оружия, один мелкокалиберный карабин, одно одноствольное охотничье ружье, четыре прибора для бесшумной стрельбы, значительное количество патронов, 1,5 кг пороха, а также станки, инструменты и специализированная литература по изготовлению оружия, различные схемы и чертежи.