В Тюменской области в ДТП с участием автобуса пострадали шесть человек

ТЮМЕНЬ, 25 февраля. /ТАСС/. При столкновении автобуса и УАЗа в Тюменской области пострадали шесть человек, среди которых двое детей. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе управления ГИБДД по Тюменской области.

"На перекрестке улиц Северной и Комсомольской в 15:04 73-летний водитель автомобиля УАЗ, двигаясь по второстепенной дороге, не пропустил рейсовый автобус ГАЗ, в котором ехали 10 пассажиров, от удара автобус опрокинулся на бок. Пятеро пассажиров автобуса, в том числе двое детей, девочки 12 и 16 лет, доставлены в больницу для установления диагноза и оказания медицинской помощи. Также травмирован водитель УАЗа", - говорится в сообщении.

Как добавили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, перекресток улиц, где произошло ДТП, является регулируемым, но светофоры на нем не работали из-за планового отключения электроэнергии. После аварии автоинспекторы регулировали движением вручную для обеспечения безопасности и беспрепятственного движения.