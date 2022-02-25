Двум задержанным на акции в Москве назначили аресты на 15 и 25 суток

МОСКВА, 25 февраля./ТАСС/. Тверской суд Москвы на 15 и 25 суток арестовал двух задержанных на несанкционированной акции в столице накануне. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд признал их виновными по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения митинга). Ю. Шехватову назначено наказание в виде 15 суток ареста, Н. Савоськиной - 25 суток", - сказала пресс-секретарь.

Ранее в пресс-службе Мосгорсуда сообщали, что около 200 материалов об административных правонарушениях поступили в районные суды после вчерашней несогласованной акции.