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Двум задержанным на акции в Москве назначили аресты на 15 и 25 суток

Около 200 материалов об административных правонарушениях поступили в районные суды после несогласованной акции

МОСКВА, 25 февраля./ТАСС/. Тверской суд Москвы на 15 и 25 суток арестовал двух задержанных на несанкционированной акции в столице накануне. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд признал их виновными по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения митинга). Ю. Шехватову назначено наказание в виде 15 суток ареста, Н. Савоськиной - 25 суток", - сказала пресс-секретарь.

Ранее в пресс-службе Мосгорсуда сообщали, что около 200 материалов об административных правонарушениях поступили в районные суды после вчерашней несогласованной акции.

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