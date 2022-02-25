СК РФ возбудил два дела по фактам обстрелов Донбасса 24-25 февраля со стороны ВСУ

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Следователи возбудили два уголовных дела по фактам обстрелов 24 и 25 февраля территорий Донецкой и Луганской народных республик со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК России.

"Следственный комитет РФ продолжает фиксировать доказательства преступлений киевского режима в отношении мирного населения Донбасса. <…> Возбуждено два уголовных дела по ст. 356 УК РФ ("Применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, военнослужащие Вооруженных сил Украины продолжают массированные обстрелы объектов гражданской инфраструктуры Донецкой и Луганской народных республик.

Так, 24 февраля в результате массированных обстрелов с использованием крупнокалиберной артиллерии и реактивных систем залпового огня в городах Первомайск, Кировск, н. п. Золотое-5 и Марьевка Луганской Народной Республики получили повреждения 13 жилых домов, в 6 домах поврежден газопровод. "В городах Донецк, Горловка, Ясиноватая и Докучаевск Донецкой Народной Республики ранены четыре мирных жителя, одна женщина погибла, повреждены 45 жилых домов, электроцех, хозяйственные постройки, аварийный склад и высоковольтная ЛЭП, а также теплотрасса и 2 котельные, в результате чего без отопления остались 68 жилых домовладений. Обстрелам подверглись здания общеобразовательной школы №106 и Городской детской клинической больницы №1", - сказали в СК.

Кроме того, 25 февраля в утреннее время в результате прямого попадания артиллерийского снаряда в здание общеобразовательной школы №50 в Горловке на территории ДНР погибли учитель географии и завуч, еще один работник школы получил ранение, в Донецке повреждено здание городского специализированного дома ребенка.

"Примерно в 11:00 25 февраля в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в пер. Шевченко Кировска погибли двое мирных жителей. Такие преступления не имеют срока давности, и рано или поздно собранные Следственным комитетом доказательства станут предметом рассмотрения судов, перед которыми предстанут те, кто отдает и выполняет преступные приказы", - заключили в СК.