В Волго-Каспийском морском канале сел на мель теплоход, следовавший в Иран

АСТРАХАНЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Теплоход, следовавший из Астрахани в Иран, сел на мель в Волго-Каспийском морском канале. На борту находятся 13 человек экипажа, пострадавших нет. Об этом сообщила в субботу пресс-служба ГУ МЧС по Астраханской области.

"26 февраля в 08:00 (07:00 мск) в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Астраханской области от дежурного Морского спасательно-координационного центра поступило сообщение о том, что на 51-м км Волго-Каспийского морского судоходного канала на участке с односторонним движением сел на мель теплоход "Волго-Балт-239". На борту находятся 13 человек, пострадавших нет. Маршрут следования: порт Астрахань - порт Энзели, Исламская Республика Иран", - говорится в сообщении.

Уточняется, что организовано взаимодействие с компетентными органами.