На борту рейса Новый Уренгой-Москва произошло задымление

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. Задымление произошло на борту рейса Новый Уренгой-Москва авиакомпании S7 Airlines при подготовке к полету. На борту находились около 200 пассажиров, пострадавших нет. Вылет будет осуществлен позже на резервном воздушном судне, об этом сообщили в субботу в Telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

"26 февраля 2022 года в 09:30 в аэропорту города Новый Уренгой при подготовке к полету воздушного судна А-321 авиакомпании S7 Airlines в целях выполнения регулярного рейса S7-2572 сообщением Новый Уренгой-Москва (Домодедово) при разогреве питания произошло задымление заднего электрического духового шкафа. Экипаж применил средства пожаротушения, задымление устранено. На борту находились 188 пассажиров, из них пять несовершеннолетних. Пострадавших нет, в медицинской помощи никто не нуждается", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сейчас пассажиры находятся в здании аэропорта, вылет рейса будет осуществлен на резервном воздушном судне в 13:00 мск.

"Представителем авиакомпании оказываются услуги, предусмотренные Федеральными авиационными правилами. <…> Новоуренгойской транспортной прокуратурой организована проверка в сфере безопасности полетов", - добавили в ведомстве.