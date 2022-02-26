В Подмосковье наледь упала на пятилетнего ребенка

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Пятилетний мальчик пострадал и был доставлен в больницу в результате падения на него наледи в Подмосковье. Возбуждено уголовное дело. Об этом в субботу сообщили в прокуратуре области.

Инцидент произошел в Сергиево-Посадском городском округе. "Мальчик госпитализирован", - говорится в сообщении надзорного ведомства в Telegram-канале.

Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших причинение тяжких травм ребенку в результате падения на него наледи. "Ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ, находятся на контроле городской прокуратуры", - сказано в сообщении.

Ранее Сергиево-Посадской городской прокуратурой руководителю организации, оказывающей услуги по содержанию многоквартирного дома, было объявлено предостережение о недопустимости нарушения законодательства.