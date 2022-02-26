Жителя Новосибирска подозревают в серии лжеминирований госучреждений

ТАСС, 26 февраля. Житель Новосибирска задержан по подозрению в серии ложных сообщений о "минированиях" государственных учреждений в городе. Мужчина сообщал в полицию о якобы заложенных взрывных устройств с сентября 2021 по февраль 2022 года, говорится в сообщении регионального главка МВД.

"Сотрудники оперативного подразделения ГУ МВД России по Новосибирской области полиции во взаимодействии с коллегами из управления ФСБ России по Новосибирской области установили и задержали звонившего. Им оказался 36-летний житель Новосибирска, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности. По месту регистрации и жительства фигуранта проведены обыски, изъято четыре мобильных телефона", - говорится в сообщении.

По информации правоохранительных органов, 36-летний мужчина в период с сентября по февраль 2022 года несколько раз звонил и сообщал о "минировании" государственных учреждений в разных районах города. Все эти сообщения оказывались ложными. Оперативники установили, что мужчина покупал мобильные телефоны, а после звонках о "минированиях", выключал и избавлялся от них.

По фактам заведомо ложных сообщений об акте терроризма (ч. 3 ст. 207 УК РФ) возбуждено уголовное дело. Мужчина арестован. Ему может грозить до восьми лет лишения свободы. Проверяется его причастность к серии преступлений по аналогичным фактам на территории Новосибирской области.