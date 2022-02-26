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Фасад российской школы в Варшаве облили красной краской

На место происшествия прибыла полиция, сотрудники школы приступают к очистке стен здания
© Ирина Полина/ТАСС

ВАРШАВА, 26 февраля. /ТАСС/. Фасад здания общеобразовательной школы при посольстве России в Варшаве облили краской. Об этом передает в субботу корреспондент ТАСС с места событий.

На фасаде четырехэтажного здания с двух сторон видны большие растекшиеся пятна красной краски. Школа обнесена забором. Вандалы, по всей видимости, бросали емкости с краской с улицы.

На место происшествия прибыла полиция. Сотрудники школы приступают к очистке стен здания.

Занятия в учреждении в последние дни не проводились. Учащиеся занимаются дистанционно.

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