СК РФ возбудил дела по фактам гибели мирных жителей в Донбассе

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела по фактам гибели мирных жителей при обстреле украинскими силовиками в Донбассе. Об этом журналистам сообщили в субботу в пресс-службе СК.

"По имевшимся по состоянию на вчерашний день сведениям, сотрудниками ГСУ СК России уже возбуждено два уголовных дела по ст. 356 УК РФ ("Применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации")", - проинформировали в СК.

В ведомстве пояснили, что речь идет о гибели в Горловке учителей школы, а также гибели мирных жителей в Кировске. По данным СМИ, всего погибли семь человек.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил следователям Главного следственного управления СК провести расследование по всем известным на данный момент фактам гибели мирных жителей в ДНР и ЛНР, собрав неопровержимые доказательства в отношении лиц, которые отдают и выполняют такие преступные приказы.