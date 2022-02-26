Бастрыкин поручил установить обстоятельства обстрела ВСУ станицы на Кубани

КРАСНОДАР, 26 февраля. /ТАСС/ Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию об обстрелах украинскими силовиками станицы в Краснодарском крае, где, по данным СМИ, пострадали три человека, и инцидента в Ростовской области, сообщается на сайте СК России в субботу.

"В СМИ сообщается, что в результате обстрела силами ВСУ станицы Должанской в Краснодарском крае пострадали три человека. Раненые жители станицы были госпитализированы. Кроме того, сообщается, что в Миллеровском районе Ростовской области упали три мины, также выпущенные с территории Украины. По предварительной информации, пострадавших в результате обстрела нет", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что председателем СК России дано поручение следователям Главного следственного управления ведомства установить все обстоятельства произошедшего в рамках уголовных дел.

В новость внесена правка (18:28) - уточняется день появления сообщения