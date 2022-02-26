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Военная операция на Украине

Глава СК потребовал расследовать гибель мирного жителя в ДНР в результате обстрела ВСУ

В населенном пункте Старомарьевка погиб мужчина 1979 года рождения

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал расследовать факт гибели мирного жителя в населенном пункте Старомарьевка Донецкой Народной Республики. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК России.

"В СМИ сообщается, что в результате обстрела ВСУ населенного пункта Старомарьевка Донецкой Народной Республики погиб мирный житель. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК России зафиксировать очередной случай обстрела населенного пункта Донбасса и тщательным образом расследовать данные преступные действия", - говорится в сообщении.

В результате обстрелов ДНР со стороны ВСУ есть пострадавшие среди гражданского населения. В населенном пункте Старомарьевка погиб мужчина 1979 года рождения, он умер от полученных травм.

Теги
Бастрыкин, Александр ИвановичРоссияВоенная операция на Украине
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