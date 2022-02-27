Три человека погибли в ДТП с легковой машиной и "Камазом" в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 27 февраля. /ТАСС/. Три человека погибли в столкновении легкового автомобиля и грузового "Камаза" на севере Красноярского края. Об этом сообщили журналистам в региональном главке МВД.

"По предварительным данным, 27 февраля около 02:20 (22:20 мск 26 февраля) на 126-м км автодороги Мотыгино - Широкий Лог водитель 1996 г. р., управляя автомобилем Hyundai Solaris, двигаясь со стороны п. Стрелка в сторону п. Новоангарск, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем "Камаз" под управлением мужчины 1980 г. р., который двигался во встречном направлении", - сообщил представитель ведомства, добавив, что водитель и два пассажира легкового автомобиля погибли.

Сейчас сотрудники полиции изучают обстоятельства ДТП, начата доследственная проверка.