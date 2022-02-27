В Волгограде эвакуировали железнодорожный вокзал и аэропорт

ВОЛГОГРАД, 27 февраля. /ТАСС/. Железнодорожный вокзал эвакуирован в Волгограде из-за анонимного сообщения с угрозами. Об этом в воскресенье сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

Ранее в СМИ появилась информация об эвакуации железнодорожного вокзала в Волгограде якобы из-за поступившего сообщения с угрозами. Источник в экстренных службах региона подтвердил ТАСС факт эвакуации посетителей и сотрудников вокзала. "Проверяют анонимное сообщение, содержащее угрозы", - сказал он.

ТАСС пока не располагает официальными комментариями правоохранительных органов и пресс-службы Приволжской железной дороги.

Эвакуация аэропорта

В Волгограде из-за сообщения о минировании также эвакуировали аэропорт, сообщила ТАСС пресс-секретарь ПАО "Международный аэропорт Волгоград" Анастасия Голодова.

"Сегодня в 12:22 поступило сообщение о минировании аэровокзального комплекса аэропорта Волгограда. По установленному порядку была проведена эвакуация пассажиров и сотрудников из здания терминала. По окончании мероприятий информация о минировании не подтвердилась", - сказала она.

Сообщается, что на данный момент аэропорт работает в штатном режиме, все рейсы выполняются по планам полетов авиакомпаний.