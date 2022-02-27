В Москве проводится проверка после "минирования" ряда госучреждений, Кремля и здания ФСБ

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Полиция начала проверку сообщений об угрозе взрыва в ряде госучреждений в Москве, здания ФСБ, Кремля, детсадов, больниц и станций метро. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Сообщения о минировании поступают как на электронную почту, так и по телефону. Так, с одного электронного адреса поступило несколько сообщений о минировании 12 детских садов в Москве, двух отделений переливания крови и родильного дома на Ленинском проспекте, а также здания ФСБ России на Лубянке и Кремля.

С других номеров и электронных адресов поступали сообщения об угрозе взрыва в отделении "Газпромбанка", Большом театре, медицинском центре управления делами мэра и правительства Москвы, клинике "Медицинский Европейский Центр", торговых центрах ГУМ и ЦУМ, "Президент-отеле", двух станций метро "Арбатская", а также станций "Полянка" и "Кузнецкий мост".

Уже установлено, что часть звонков поступила с российских номеров и с территории РФ, с каких серверов поступили электронные письма пока не ясно.