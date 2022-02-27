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Аэропорт Гагарин в Саратове эвакуировали в третий раз за три дня

После проверки аэропорт возобновил работу в обычном режиме

ТАСС, 27 февраля. В воскресенье, 27 февраля, людей из аэропорта Гагарин в Саратове эвакуировали в третий раз за три дня. В аэропорту провели мероприятия, связанные с обеспечением безопасности, сообщили в пресс-службе аэропорта. Позже он возобновил работу в обычном режиме.

"Мероприятия завершены. Аэропорт работает в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что людей из аэропорта эвакуировали в третий раз за три дня. По данным местных СМИ, эвакуация потребовалась из-за сообщения о минировании.

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