Аэропорт Гагарин в Саратове эвакуировали в третий раз за три дня

ТАСС, 27 февраля. В воскресенье, 27 февраля, людей из аэропорта Гагарин в Саратове эвакуировали в третий раз за три дня. В аэропорту провели мероприятия, связанные с обеспечением безопасности, сообщили в пресс-службе аэропорта. Позже он возобновил работу в обычном режиме.

"Мероприятия завершены. Аэропорт работает в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что людей из аэропорта эвакуировали в третий раз за три дня. По данным местных СМИ, эвакуация потребовалась из-за сообщения о минировании.