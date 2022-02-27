Посетителей крупнейшего в Воронеже ТРЦ эвакуируют из-за сообщения об угрозе взрыва

ВОРОНЕЖ, 27 февраля. /ТАСС/. Сообщение о "минировании" поступило в один из крупнейших торговых центров Воронежа "Галерея Чижова", посетителей экстренно эвакуируют. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в самом ТРЦ.

"Поступил звонок о "минировании", в связи с чем посетителей попросили освободить здание", - сообщила собеседница агентства.

По ее словам, в настоящий момент для обследования торгового центра выехали спецслужбы.

Аналогичное сообщение сегодня также поступило в крупнейший ТРЦ "Рио", расположенный в центре Тамбова. На место выезжали сотрудники ГУ МЧС и ФСБ региона. Проводится проверка.