СК возбудил еще несколько уголовных дел по фактам обстрелов территории РФ со стороны ВСУ

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Следователи возбудили еще несколько уголовных дел по фактам обстрелов территории Краснодарского края со стороны Вооруженных сил Украины, сообщается на сайте Следственного комитета России.

По данным следствия, 24 и 25 февраля военнослужащие ВСУ, ведущие боевые действия на территории юго-востока Украины, произвели выстрелы по территории России, последствия которых зафиксировали около поселка Широчанка города Ейска и в 10 км от города Приморско-Ахтарска Краснодарского края. "Следователи СК России обнаружили воронки диаметром 3 и 4 м соответственно, образовавшиеся в результате попадания снарядов, а также множество металлических фрагментов, разлет которых представлял реальную опасность для жизни и здоровья людей", - сообщили в СК.

Также 24 февраля, считает следствие, военнослужащие ВСУ обстреляли российское гражданское грузовое судно "СГВ Флот", шедшее по акватории Азовского моря в морской порт Ростова-на-Дону. В результате произошедшего нефтерудовоз получил повреждения кормовой части, повлекшие выход из строя рулевого управления, один член экипажа пострадал. "По данным фактам следователями ГСУ СК России возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ "Покушение на убийство двух и более лиц", - сообщили в ведомстве.

В СК добавили, что 26 февраля военнослужащие ВС Украины произвели обстрел воинской части вблизи станицы Должанской Ейского района Краснодарского края и уничтожили две передвижные радиолокационные станции. В результате трое военнослужащих Вооруженных сил России были ранены, военному имуществу Министерства обороны России причинен крупный ущерб. "По данному факту следователями ГСУ СК России возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", ч. 2 ст. 346 УК РФ "Умышленное уничтожение или повреждение военного имущества, повлекшее тяжкие последствия", - добавили в СК.