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В Дагестане в ДТП с пассажирской Газелью погиб человек

Двое пострадали

МАХАЧКАЛА, 27 февраля. /ТАСС/. В результате ДТП в Кумторкалинском районе Дагестана погиб человек, двое пострадали. Среди пострадавших четырехлетний ребенок, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Дагестану.

"На автодороге "Махачкала - Верхний Гуниб" в Кумторкалинском районе 49-летний житель Буйнакска, управляя пассажирским автомобилем "ГАЗ-322131", двигаясь со стороны Буйнакска в сторону Махачкалы, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и съехал на обочину. В результате ДТП 60-летняя жительница поселка Красноармейск, находившаяся в "Газели", от полученных тяжких телесных повреждений скончалась на месте, водитель автомобиля и четырехлетний пассажир с различными телесными повреждениями госпитализированы в больницу", - сказал собеседник агентства.

По его словам, еще шесть участников ДТП доставили в больницу и после оказания медицинской помощи отпустили домой.

"По данному факту собран материал для принятия процессуального решения", - добавили в пресс-службе.

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