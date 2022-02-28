Экс-замминистра транспорта Новосибирской области отпустили из-под стражи

НОВОСИБИРСК, 28 февраля. /ТАСС/. Суд изменил меру пресечения бывшему замминистра транспорта Новосибирской области Сергею Ставицкому, подозреваемому в мошенничестве, с заключения под стражей на домашний арест. Об этом сообщается на сайте Ленинского районного суда Новосибирска.

"Суд оставил без удовлетворения ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Ставицкого С. В., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой")", - говорится в сообщении.

Постановлением суда ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 19 марта 2022 года.

В марте прошлого года Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по факту получения взятки в отношении Ставицкого. Он был задержан, в областном Минтрансе и ГКУ "Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области" прошли следственные действия. 20 марта он был арестован.

По данным следствия, Ставицкий предложил задержанному в декабре 2020 года главе ГКУ "Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области" Михаилу Чуманову передавать взятки в виде денег и услуг за способствование финансированию по государственным контрактам для выполнения планов, а также за общее покровительство по службе. С октября 2019 по декабрь 2020 года Ставицкий получил в виде взяток более 1,5 млн рублей.

23 декабря 2020 года Чуманов, его брат Игорь Листопад и представители двух коммерческих компаний были задержаны по подозрению в коррупции. По предварительным данным, с августа по декабрь Чуманов лично и через брата, выступавшего в качестве посредника, получил от двух представителей коммерческих организаций взятки на суммы 100 тыс. рублей и 5 млн рублей за покровительство. В частности, речь шла о сохранении наработанных и формировании новых договоров по выполнению государственных контрактов на ремонт, реконструкцию, строительство и содержание автодорог в Новосибирской области.