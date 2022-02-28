В ХМАО произошло ДТП с участием трех автомобилей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 февраля. /ТАСС/. Столкновение трех автомобилей произошло в городе Пыть-Ях Ханты-Мансийского автономного округа, в результате травмы получили четыре человека, в том числе 15-летняя девочка. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе регионального ГИБДД.

"На улице Тепловский тракт в городе Пыть-Ях 45-летний мужчина, управляя автомобилем УАЗ, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Renault под управлением 63-летнего мужчины, а затем с автомобилем KIA под управлением 32-летнего мужчины", - говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель и два пассажира автомобиля KIA 50-летняя женщина и 15-летняя девочка, а также водитель УАЗа получили травмы. Как уточняют в пресс-службе, водитель УАЗа находился в состоянии опьянения.