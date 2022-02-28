Бастрыкин потребовал доклад о расследовании обстрелов российских военных

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании дел по факту обстрелов украинскими силовиками российских военных в Краснодарском крае, а также российского судна в Азовском море. Об этом журналистам сообщили в понедельник в пресс-службе СК.

"Председатель СК Александр Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК России предоставить подробный доклад о ходе расследования уголовных дел, возбужденных по данным фактам", - говорится в сообщении.

24 февраля военнослужащие ВСУ с территории юго-востока Украины обстреляли российское гражданское грузовое судно "СГВ Флот", шедшее по акватории Азовского моря в морской порт Ростова-на-Дону. В результате нефтерудовоз получил повреждения кормовой части, из строя вышло рулевое управление. Один член экипажа был ранен. Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).

26 февраля украинские военнослужащие обстреляли воинскую часть вблизи станицы Должанской Ейского района Краснодарского края, а также уничтожили две передвижные радиолокационные станции. В результате преступных действий трое российских военнослужащих получили ранения различной степени тяжести, военному имуществу Министерства обороны России причинен крупный ущерб. По данному факту ГСУ СК возбудило уголовные дела по ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"), ч. 2 ст. 346 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение военного имущества, повлекшее тяжкие последствия).