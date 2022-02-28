В Дагестане возбудили уголовное дело после ДТП с участием пассажирской "Газели"

МАХАЧКАЛА, 28 февраля. /ТАСС/. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело после ДТП с пассажирской "Газелью" в Кумторкалинском районе Дагестана, где один человек погиб и двое госпитализированы. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба прокуратуры Дагестана.

"Прокуратурой республики поставлены на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по ч. ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека"), по факту дорожно-транспортного происшествия с пассажирской ГАЗ-322131", - говорится в сообщении.

Авария произошла в воскресенье на автодороге Махачкала - Верхний Гуниб. 49-летний житель Буйнакска, управляя пассажирским автомобилем ГАЗ-322131 не справился с управлением, выехал на встречную полосу и съехал на обочину. В результате ДТП 60-летняя жительница поселка Красноармейск, находившаяся в "Газели", от полученных тяжких телесных повреждений скончалась на месте, водитель автомобиля и четырехлетний пассажир с различными травмами госпитализированы.