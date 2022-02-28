Жителя Челябинской области осудили на 10 лет за склонение подростка попробовать наркотик

ЧЕЛЯБИНСК, 28 февраля. /ТАСС/. Суд в Челябинской области признал местного жителя виновным в том, что он склонил 15-летнего подростка употребить наркотик, а также похитил имущество своей матери. Ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима, говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-центром областной прокуратуры.

"Еткульским районным судом местный житель признан виновным по ч. 1 п. "г", ч. 3 ст. 158 ("Кража"), п. "а" ч. 3 ст. 230 ("Склонение к употреблению наркотических средств, совершенное в отношении несовершеннолетнего") УК РФ. <…> Ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сказано в сообщении.

По данным прокуратуры, мужчина в ноябре 2020 года в присутствии своего 15-летнего знакомого приготовил наркотик и предложил подростку попробовать полученное вещество, описывая свои ощущения от употребления. Тем самым он сознательно возбудил у несовершеннолетнего интерес к наркотикам, подросток попробовал вещество.

Кроме того, мужчина в мае 2021 года, тайно воспользовавшись сотовым телефоном своей матери, украл с ее счета 8 тыс. рублей. Спустя несколько дней он похитил из дома ноутбук, принадлежащий потерпевшей.