В КЧР задержали подозреваемую в убийстве младенца

ЧЕРКЕССК, 28 февраля. /ТАСС/. Следователи задержали женщину, которая подозревается в убийстве своего новорожденного ребенка. Его тело было обнаружено в конце декабря на одной из улиц Карачаевска, сообщили журналистам в следственном управлении Следственного комитета РФ по Карачаево-Черкесии (КЧР).

"Сотрудниками следственного отдела по городу Карачаевску СУ СК РФ по КЧР задержана женщина, подозреваемая в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). По данным следствия, 27 декабря 2021 года на одной из улиц города Карачаевска было обнаружено тело новорожденного ребенка женского пола. По предварительным данным экспертного исследования тела, младенец являлся живорожденным, у него обнаружены признаки механической асфиксии", - отметили в управлении.

Женщина была установлена в ходе проведения следственно-оперативных мероприятий. Она призналась в совершении преступления при допросе и рассказала обстоятельства убийства своего ребенка. При проведении проверки показаний на месте пояснила все детали. По результатам проведенной ЭКЦ МВД по КЧР генно-молекулярной экспертизы, подозреваемая действительно является матерью убитого новорожденного ребенка.

"В настоящее время женщина задержана в порядке ст. ст. 91-92 УПК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения, выполняется комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается", - добавили в пресс-службе.