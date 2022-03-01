В Рязани локализовали пожар на нефтеперерабатывающем заводе

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Огонь охватил установку на нефтеперерабатывающем заводе в Рязани, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

"В 09:47 поступило сообщение о том, что на территории АО "РНПК" в районе Южного промышленного узла произошло возгорание установки на площади 100 кв. метров", - сказали в ведомстве.

На месте развернули штаб пожаротушения. Там же работает лаборатория по замеру предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ. Эвакуация объекта не требуется, отметили в МЧС. В тушении участвуют 58 человек и 16 единиц техники.

В самом АО "Рязанская нефтеперерабатывающая компания" (АО "РНПК") агентству сообщили, что возгорание нефтепродуктов локализовано. "Угроза окружающей среде отсутствует, организован экологический мониторинг. Производственный процесс на заводе не прекращался", - заявили в компании.

АО "РНПК" входит в структуру ПАО "НК "Роснефть".