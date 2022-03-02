Первоклассник погиб во время занятий в гимназии в Воронеже

ВОРОНЕЖ, 2 марта. /ТАСС/. Следователи в Воронеже возбудили уголовное дело по факту гибели восьмилетнего первоклассника в гимназии №2 во время занятий. Об этом сообщила в среду пресс-служба следственного управления СК по Воронежской области.

"Следователи СК устанавливают обстоятельства гибели несовершеннолетнего в Воронеже <...> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", - говорится в сообщении.

Следователи проводят осмотр места происшествия, изымают предметы и объекты, имеющие значение для расследования уголовного дела, допрашивают родителей погибшего, сотрудников учебного заведения.

Глава Воронежа Вадим Кстенин в своем Telegram-канале сообщил, что управление образования и администрация школы окажут все возможное содействие правоохранительным органам, чтобы установить причину этой трагедии.