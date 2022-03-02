На Урале съехал в кювет автобус с детской хоккейной командой

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 марта. /ТАСС/. Водитель автобуса, который вез детскую хоккейную команду, допустил съезд транспорта в кювет на трассе в Свердловской области. Один ребенок пострадал, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло 2 марта около 20:35 на 144-м км дороги Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов. По предварительным данным, водитель автобуса ИВЕКО, 61-летний мужчина, не обеспечил постоянный контроль за движением, в результате чего допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил наезд на дорожное ограждение с последующим опрокидыванием транспортного средства в кювет. В результате ДТП травмы получил 14-летний мальчик, пассажир автобуса", - сказали в пресс-службе.

С ушибами поясничного отдела позвоночника ребенок доставлен в Центральную городскую больницу №2 Нижнего Тагила. В момент ДТП ребенок был пристегнут поясным ремнем безопасности.

Уточняется, что в момент происшествия в транспортном средстве находилась детская хоккейная команда, которая возвращалась с соревнований домой. В автобусе перевозились 17 детей и двое сопровождающих взрослых. Все документы, необходимые для организованной перевозки детей, имеются, соответствуют предъявляемым требованиям, добавили в ведомстве.

По данному происшествию сотрудниками ГИБДД будет проведена проверка.