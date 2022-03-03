Суд приговорил экс-помощника петербургского депутата Коваля к штрафу за взятки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 марта. /ТАСС/. Суд вынес первый приговор по делам о многомиллионных взятках бывшего депутата Заксобрания Санкт-Петербурга Романа Коваля. Его помощник Андрей Гришин признан виновным в посредничестве при их передаче и приговорен к штрафу в 1,5 млн рублей с лишением права занимать должности на госслужбе в течение трех лет. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

"Выборгский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Андрея Гришина, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве")", - говорится в сообщении. Гришин полностью признал вину, с ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Установлено, что в 2017-2020 годах депутат петербургского Заксобрания Роман Коваль получил через Гришина взятку в размере 10,6 млн рублей и автомобиля Audi Q7 стоимостью 6,2 млн рублей. Взамен депутат использовал свои полномочия, чтобы способствовать выделению субсидий на приобретение оборудования и материалов пяти городским учреждениям здравоохранения. Впоследствии все они заключили госконтракты с коммерческими компаниями, интересы которых представлял взяткодатель.

Аналогичный эпизод произошел в 2019 году, когда депутат при посредничестве своего помощника получил взятку в 800 тыс. рублей от представителя частной компании и поспособствовал выделению субсидии на приобретение и монтаж лифтового оборудования одному из родильных домов Петербурга. С ним указанная компания впоследствии также заключила государственный контракт. Предприниматель, передавший взятку, также стал фигурантом уголовного дела, осенью прошлого года оно было передано в суд.

Дело самого Коваля с октября 2022 года также находится на рассмотрении в суде. На полученный в качестве взятки автомобиль Audi Q7 и на имущество обоих фигурантов в общей сумме более 17 млн рублей ранее был наложен арест.