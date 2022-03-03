Глава СК РФ поручил расследовать обстрел Горловки

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать факт обстрела Горловки украинскими военнослужащими, в результате которого были ранены четыре мирных жителя. Об этом журналистам сообщили в четверг в пресс-службе СК.

"Бастрыкин поручил ГСУ СК РФ тщательно расследовать это преступление, осуществить сбор и фиксацию доказательств и установить всех причастных к содеянному лиц с целью привлечения их к установленной законом ответственности", - говорится в сообщении.

Снаряд украинских силовиков попал в жилой дом номер 19 по улице Короленко. Ранения получили четыре мирных жителя, включая двоих детей 2005 и 2012 годов рождения. Все пострадавшие были госпитализированы.

В новость внесена правка (16:55 мск) - передается с уточнением информации в первом абзаце - "в результате которого были ранены четыре мирных жителя"