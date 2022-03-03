На Ставрополье по факту земельных махинаций на 36 млн рублей возбудили уголовные дела

СТАВРОПОЛЬ, 3 марта. /ТАСС/. В Ставропольском крае возбудили уголовные дела по фактам мошенничества с земельными участками общей стоимостью 36 млн рублей. Одного из фигурантов дела объявилин в федеральный розыск, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе краевой прокуратуры.

"Подозреваемыми составлялись фиктивные договоры купли-продажи земельных участков, незаконным способом земельные участки разделялись на участки с меньшей площадью, <…> в конечном итоге они переоформлялись в собственность одного из подозреваемых - крупного бизнесмена. В результате преступных действий организованной группы бюджету Ставропольского края причинен ущерб на общую сумму не менее 36 млн рублей", - говорится в сообщении.

В состав организованной преступной группы в том числе входили кадастровый инженер и государственный регистратор краевого управления Росреестра. "В настоящее время один из подозреваемых - бизнесмен - скрылся от органов предварительного следствия, в связи с чем объявлен в федеральный розыск", - отметили в прокуратуре края.

"Уголовные дела возбуждены по материалам проверок прокуратуры и УФСБ РФ по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере".