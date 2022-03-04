Экс-полицейского в Омске осудили за взяточничество

ОМСК, 4 марта. /ТАСС/. Омский суд приговорил бывшего руководителя отдела по исполнению административного законодательства полиции Омска Максима Лебедева к двум годам и девяти месяцам лишения свободы за взяточничество. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Омской области. Он был посредником при передаче взяток начальнику УМВД России по Омску Евгению Быкову, обвиняемому в получении взяток на сумму около 7 млн рублей.

"Сегодня Кировским районным судом Омска бывший начальник отдела по исполнению административного законодательства полиции УМВД России по Омску Михаил Лебедев признан виновным по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, п. "б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве"). Ему назначено наказание в виде двух лет и девяти месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, со штрафом в размере 100 тыс. рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных полномочий сроком на четыре года", - сообщила пресс-служба.

В пресс-службе регионального следственного управления СК РФ уточнили, что, по данным следствия, Максимов в течение двух лет был посредником при передаче взяток Быкову. В общей сложности он передал от предпринимателя - владельца сети массажных салонов - 6 млн 450 тыс. рублей. Еще 480 тыс. рублей было получено за покровительство от бизнесмена, который реализовывал немаркированную алкогольную и табачную продукцию.

В апреле 2021 года оба обвиняемых были задержаны сотрудниками регионального УФСБ. Лебедев полностью признал свою вину, его дело было выделено в отдельное производство. Он был уволен из полиции. По инициативе следствия на имущество Лебедева - дом и земельные участки стоимостью 3,3 млн рублей - был наложен арест. У Быкова следствие арестовало два автомобиля и жилое помещение общей стоимостью более 8 млн рублей. Дело еще рассматривается судом.