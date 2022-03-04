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SSJ-100 со сработавшим датчиком неисправности благополучно вернулся в Шереметьево

Самолет выполнял рейс Москва - Волгоград

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Самолет Sukhoi Superjet-100, летевший рейсом Москва - Волгоград, со сработавшим датчиком неисправности благополучно вернулся в аэропорт вылета. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Самолет благополучно совершил посадку в Шереметьево в 10:29", - сказал собеседник.

В самолете SSJ-100, вылетевшем в 09:15 из Москвы в Волгоград, сработал датчик неисправности системы наддува. Командир воздушного судна принял решение о возвращении в Шереметьево. По данным Flightradar24, борт сделал восемь кругов недалеко от аэропорта.

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