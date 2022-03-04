На трассе Тюмень - Ханты-Мансийск перевернулся бензовоз

ТЮМЕНЬ, 4 марта. /ТАСС/. Бензовоз перевернулся на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск, в результате аварии один человек пострадал, произошла утечка нефти. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления ГИБДД по Тюменской области.

"На 527-м километре федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск большегруз-бензовоз MAN, перевозивший нефть с одного из месторождений в Уватском районе, наехал на грузовик Shaanxi, стоявший на обочине дороги. Водитель в это время занимался ремонтом машины и находился под ее прицепом. От удара бензовоз занесло, и он опрокинулся на правую обочину. Произошла утечка нефти, которую впоследствии удалось остановить. В ДТП пострадал 59-летний водитель бензовоза, житель Чечни, у него рана лица и другие травмы, 44-летний водитель грузовика не пострадал", - говорится в сообщении.

Как добавили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области, движение на федеральной автодороге не ограничивалось, обстоятельства ДТП выясняются.