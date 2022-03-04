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Представители "Мемориала" утверждают, что в офисе центра проходит обыск

В "Мемориале" сообщили, что намерены привлечь адвокатов

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Представители российского правозащитного центра "Мемориал" (признан в РФ НКО-иноагентом) сообщили ТАСС, что в их офисе проводится обыск.

"Да, - сказал представитель центра. - Работает какая-то следственная группа, сотрудников внутрь не пускают, сейчас выясняем, есть ли там внутри юристы, кто пришел раньше". В "Мемориале" добавили, что намерены привлечь адвокатов.

Ранее Мосгорсуд ликвидировал "Мемориал" за нарушение закона об иноагентах. Правозащитный центр подал апелляционную жалобу на это решение.

Параллельно Верховный суд по требованию Генпрокуратуры ликвидировал и международную организацию "Мемориал" за аналогичные правонарушения. Жалоба на решение о ликвидации организации международного "Мемориала" позже была отклонена. Общество начинает ликвидацию в соответствии с решением суда.

Международный "Мемориал" внесли в реестр НКО - иностранных агентов в 2016 году. На протяжении нескольких лет организация неоднократно штрафовалась судами в РФ за нарушение закона об иноагентах.

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