В Петербурге главу компании "Петрострой" отправили под домашний арест

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 марта. /ТАСС/. Глава строительной компании "Петрострой" Дмитрий Ипатов отправлен под домашний арест до 1 мая. Бизнесмен подозревается в хищении 6,1 млрд рублей у более чем 9 тыс. дольщиков в Ленинградской области и Санкт-Петербурге, сообщила в пятницу объединенная пресс-служба судов города.

"Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дмитрия Ипатова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Суд следствию отказал, избрав домашний арест по 1 мая 2022 года", - говорится в сообщении. Своей вины Ипатов не признает, обвинение ему не предъявлялось.

По версии следствия, с июля 2016 года по август 2020-го Ипатов и его соучастники из руководства ООО "Петрострой" заключили договоры долевого участия с 1398 дольщиками ЖК "Ломоносовъ", на основании которых незаконно получили не менее 920 млн рублей. При этом обязательства по строительству объекта и передаче помещений для оформления в собственность злоумышленники не выполнили, а привлеченные деньги похитили.

Они же с мая 2015 года по декабрь 2020-го заключили договоры участия в долевом строительстве еще трех ЖК во Всеволожском районе Ленобласти: "Северный вальс" (Всеволожск), "Чистый ручей" (город Сертолово) и "Материк" (земли САОЗТ "Ручьи"). По этим ДДУ предполагаемые мошенники получили от дольщиков еще не менее 10,5 млрд рублей, при этом принятые обязательства в полном объеме не выполнили, похитив не менее половины данной суммы. Своими действиями Ипатов и его соучастники причинили ущерб 7670 дольщикам.

В настоящее время Ипатов проходит обвиняемым по аналогичному делу с обманом дольщиков ЖК "Лампо" во Всеволожском районе Ленобласти. Там он, по версии обвинения, привлек средства 173 участников долевого строительства в размере 270 млн рублей. Предварительное слушание по делу должно состояться в Смольнинском суде Санкт-Петербурга 10 марта.

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