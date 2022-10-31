Под Калининградом микроавтобус столкнулся с трактором

КАЛИНИНГРАД, 31 октября. /ТАСС/. В Калининградской области в ДТП с участием пассажирского микроавтобуса и трактора пострадали пять человек, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону.
"По предварительным данным, в 18:00 (19:00 мск) на 44-м км автодороги Калининград - Мамоново водитель рейсового пассажирского микроавтобуса не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с впереди идущим трактором", - рассказал представитель пресс-службы.
В результате ДТП пострадали водитель микроавтобуса и четыре его пассажира, они получили травмы различной степени тяжести, уточнили в пресс-службе.
"На месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства случившегося", - добавили там.