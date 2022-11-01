В Торонто один человек погиб в результате стрельбы

Пострадавший подросток доставлен в травматологический центр

ТАСС, 1 ноября. По меньшей мере один человек погиб, еще один пострадал в результате стрельбы у здания школы в Торонто. Об этом в понедельник сообщила местная полиция в Twitter.

"Один человек, мужчина, умер в больнице. <...> Пострадавший подросток доставлен в травматологический центр на машине скорой помощи", - говорится в сообщении.

Подозреваемому удалось скрыться с места преступления. Полиция ведет расследование обстоятельств происшествия, "школа изолирована", отметили в правоохранительных органах.