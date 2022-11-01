1 ноября, 04:42
Стрельба в США

ABC: в Чикаго при стрельбе в ночь на Хэллоуин пострадали 14 человек

В правоохранительных органах не сообщили о состоянии пострадавших, передает телеканал

ТАСС, 1 ноября. По меньшей мере 14 человек получили ранения в результате стрельбы во время праздника Хэллоуин в американском городе Чикаго (штат Иллинойс). Об этом в понедельник сообщил телеканал ABC со ссылкой на местную полицию.

В правоохранительных органах не сообщили о состоянии пострадавших. При этом, по информации местного пожарного департамента, 11 человек госпитализированы.

На место происшествия направлено не менее 10 машин скорой помощи. Полиция проводит расследование обстоятельств случившегося. Другие подробности не приводятся. 

Теги:
СШАСтрельба в США
© Информационное агентство ТАСС
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