В районе Ленинградского проспекта произошло ДТП с участием трех автомобилей

Движение в районе аварии затруднено

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Авария с участием трех автомобилей произошла на Ленинградском проспекте в районе дома 75к1 (Волоколамский тоннель). Об этом сообщается во вторник в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На Ленинградском проспекте в районе дома 75к1 (Волоколамский тоннель) при движении в сторону центра столкнулись три автомобиля. <...> Движение в районе аварии затруднено, рекомендуем выбирать альтернативные маршруты", - говорится в сообщении.

На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется, отмечается в публикации.