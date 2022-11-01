В Татарстане теплоход-сухогруз сел на мель на реке Кама

Судно не мешает движению на реке, помощь МЧС ему не требуется

КАЗАНЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Теплоход-сухогруз "Очаков", совершавший рейс Ерзовка-Астрахань, сел на мель на реке Кама в Татарстане. Судно не мешает движению, сообщили во вторник в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

"В 19.15 (мск) 1 ноября от дежурного диспетчера Казанского района водных путей и судоходства (контрольный пункт Чистополь) поступило сообщение, что на 1 477,5 км реки Кама за правой кромкой судового хода теплоход-сухогруз "Очаков", совершавший рейс Ерзовка-Астрахань, груженый 1 750 тоннами пиломатериалов, сел на мель", - говорится в сообщении.

Со слов диспетчера установлено, что теплоход движению не мешает, течи нет, помощь МЧС не требуется.

"Решение о снятии с мели будет принято в светлое время суток 2 ноября. Причина происшествия устанавливается", - говорится в сообщении.