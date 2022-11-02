В ДТП с микроавтобусом в Омской области пострадали три человека

В салоне находились 12 пассажиров

ОМСК, 2 ноября. /ТАСС/. Пассажирский микроавтобус в Омской области врезался в легковой автомобиль и опрокинулся в кювет. Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УГИБДД, в результате ДТП пострадали три пассажира.

"Водитель пассажирского микроавтобуса не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил касательное столкновение с легковым автомобилем, после чего допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП за медицинской помощью обратились мужчина 1948 год рождения, женщина 1970 года рождения и девочка 2005 года рождения", - сообщили в пресс-службе.

Микроавтобус двигался по маршруту Омск - Черлак, в салоне находились 12 пассажиров. Сообщение о ДТП поступило в 08:48 (05:48 мск).

В Омской области температура воздуха ночью опускалась ниже ноля, на дорогах мог образоваться гололед.