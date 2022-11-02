2 ноября, 10:52

В Рязанской области опрокинулся автомобиль

В результате инцидента погибли четыре человека

ТАСС, 2 ноября. Легковой автомобиль съехал с дороги в кювет и перевернулся в Касимовском районе Рязанской области, в результате ДТП погибли четыре человека. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

"В Касимовском районе на автодороге близи села Поляны легковой автомобиль съехал в кювет, в результате чего все, кто был в машине - четыре человека погибли на месте. Несовершеннолетних среди погибших нет", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, водитель ВАЗ-2110 выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением и съехал с дороги. Автомобиль опрокинулся, три пассажира и водитель - двое мужчин и две женщины - погибли на месте.

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП, проводится проверка. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация