В Рязанской области опрокинулся автомобиль

В результате инцидента погибли четыре человека

ТАСС, 2 ноября. Легковой автомобиль съехал с дороги в кювет и перевернулся в Касимовском районе Рязанской области, в результате ДТП погибли четыре человека. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

"В Касимовском районе на автодороге близи села Поляны легковой автомобиль съехал в кювет, в результате чего все, кто был в машине - четыре человека погибли на месте. Несовершеннолетних среди погибших нет", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, водитель ВАЗ-2110 выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением и съехал с дороги. Автомобиль опрокинулся, три пассажира и водитель - двое мужчин и две женщины - погибли на месте.

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП, проводится проверка.