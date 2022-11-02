В Воронеже погиб один человек в ДТП с маршрутным автобусом

Еще шесть человек получили травмы

ТАСС, 2 ноября. В ДТП с маршрутным автобусом ПАЗ и легковым автомобилем в Воронеже погиб один человек и шесть пострадали. Об этом сообщили в среду в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"По предварительным данным, 23-летний житель Республики Коми, управляя автомобилем Peugeot, двигался со стороны Воронежа в направлении микрорайона Шилово. Он выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автобусом ПАЗ (маршрут №113кт). В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения, а водитель автомобиля Peugeot от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. По предварительным данным, шесть пассажиров автобуса получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что автомобиль Peugeot также столкнулся с легковым автомобилем Lada Granta. После ДТП все пострадавшие обратились за медицинской помощью в больницу. Полиция проводит проверку по факту инцидента.