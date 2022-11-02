В Башкирии водитель иномарки насмерть сбил двух подростков-велосипедистов

Подростки умерли до приезда медиков

ТАСС, 2 ноября. Водитель легкового автомобиля сбил двух несовершеннолетних велосипедистов в Уфимском районе Башкирии. Подростки умерли до приезда медиков, сообщается в Telegram-канале главного государственного инспектора безопасности дорожного движения республики Владимира Севастьянова.

"Авария произошла около семи часов вечера по ул. Фрунзе, с. Красный Яр. По имеющейся информации, водитель за рулем Kia Rio допустил наезд на двух несовершеннолетних велосипедистов. В результате дорожно-транспортного происшествия дети в возрасте 14 и 16 лет от полученных травм скончались до приезда скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие экстренные службы. Подробности уточняются.